ayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte Jandarma Teşkilatı'nın 184’üncü Kuruluş Yıl Dönümü dolayısıyla düzenlenen programa katıldı. Başkan Büyükkılıç, tarihi şan ve şerefle dolu kahraman Jandarma Teşkilatı’nın 184’üncü yılını tebrik etti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, il protokolü ile birlikte Jandarma Teşkilatı'nın 184’üncü Kuruluş Yıl Dönümü dolayısıyla, Jandarma Komutanlığı’nda düzenlenen Şehit ve Gazi yakınları ile öğle yemeğinde bir araya geldiler.

Başkan Büyükkılıç, tek tek masaları gezerek, şehit aileleri ve gaziler ile sohbet etti, istek ve taleplerini sordu. Büyükkılıç, tarihi şan ve şerefle dolu kahraman Jandarma Teşkilatı’nın kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, “Jandarma Teşkilatı’nın 184’üncü Kuruluş Yıl Dönümü dolayısıyla Kayseri Valisi Sayın Gökmen Çiçek ile birlikte şehit ailelerimiz ve gazilerimiz ile bir araya geldik. Gece gündüz demeden durmaksızın görevinin başında olan ve ülkemizin her noktasında fedakârca hizmet veren Jandarma Teşkilatı’mızın her bir mensubuna muvaffakiyetler diler, kuruluş yıl dönümlerini tebrik ederim” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, aziz şehitlere Allah’tan rahmet dileyerek, “Durmadan yorulmadan 184 yıldır aziz milletimizin hizmetinde olan Jandarma Teşkilatı’mızın 184’üncü Kuruluş Yıl Dönümü’nü yürekten kutluyor, aziz vatanımız uğruna şehit düşen tüm kahramanlarımıza Allah’tan rahmet, gazilerimize sağlıklı, uzun ömürler diliyorum” ifadelerini kullandı.