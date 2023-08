Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte İncesu’da Kayseri Valiliği, Yeşilay Derneği ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde yapımına başlanan Kayseri Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi’nde incelemelerde bulundu.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Temel atma töreni öncesi, 40 yataklı Kayseri Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi inşasında gerçekleştirilen hazırlıkları incelemek üzere bölgeye giden Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç İncesu İlçesi, Saraycık Mahallesi’nde gerçekleştirilen inşa çalışmaları hakkında bilgi aldı.

İncelemeye Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Yeşilay Şube Başkanı Mehmet Çiftçi ve Yeşilay Kayseri Yönetimi katıldı

BÜYÜKKILIÇ’YAN VALİ ÇİÇEK’E TEŞEKKÜR

Başkan Büyükkılıç, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki önderliğinde yapılan çalışmada, her yerde her zaman olduğu gibi Vali Gökmen Çiçek’in de güçlü katkılarının olduğunu ifade ederek teşekkür etti ve şunları söyledi: “Sayın Valimize gerçekten kamuoyu oluşturma, bu bağlamda yapılan çalışmaları adeta canla başla destekleme bağlamında yaptığı gayretlerden dolayı teşekkür ederim. Tabi Yeşilay Derneği’mizin Kayseri’de kan değişimi ile çok daha faal hale geldiğini hep beraber gözlemlemekteyiz. Gençlerimizi seven, onlara sahip çıkmayı kendilerine gaye edinen ve bu alanda da kurum ve kuruluşları, hayırseverleri teşvik etmek suretiyle bu anlamlı, sosyal amaçlı projeyi hayata geçirme yönünde de gayretlerinizi görmekteyiz.”

“KAYSERİ’DE HİÇBİR GENCİMİZİ ALÇAKLARA TESLİM ETMEYECEĞİZ”

İncelemede konuşan Vali Gökmen Çiçek ise “Heyecanla beklediğimiz, bir an önce inşaatına başlayarak uyuşturucu illetine bulaşmış gençlerimiz kurtarmak için büyük bir seferberlik şeklinde başladığımız mücadelemizde bugün arkadaşlarımız temel atıyor. Ancak asıl temel atma törenimizi Özhaseki bakanımızın katılımıyla 19 Ağustos’ta yapmayı planlıyoruz” diyerek Kayseri’de hiçbir genci uyuşturucu ve satıcılarına teslim etmeyeceklerini dile getirdi. Çiçek konuşmasında şunları aktardı:

“Bugün hem Yeşilay yönetim kurulu, hem de Büyükşehir Belediye Başkanımızla beraber, bu heyecanı temel atılırken görelim istedik. Arkadaşlarımızla beraber olalım istedik. Biz Kayseri’de hem ben, siyasilerimiz, hem de bakanımızın emri altında, himayelerinde Kayserililere bir söz verdik. Kayseri’de uyuşturucu sattırmayacağız. Kayseri’de hiçbir gencimizi alçaklara teslim etmeyeceğiz. Kayseri’de defalarca uyuşturucu sattırmayacağız diye Emniyetimizle, Jandarmamızla, kolluk kuvvetlerimizle verdiğimiz mücadelede sonucunda bir çok şebekeyi çökerttik. Daha geçen hafta Jandarmamız 3 kilo, Emniyetimiz yüzlerce hap ele geçirdi. Polisin tedbirleri sonuna kadar devam ediyor ancak bu işin sadece polisin tedbirleriyle çözülemeyeceği açık bir gerçek. Burada bizim en büyük desteğimiz Yeşilay. Özellikle Yeşilay yeni yönetimi ile beraber, başkanımıza da teşekkür ediyorum, çok büyük bir bu manada güç ve soluk getirdiler Kayseri’ye. Önleyici hizmetler açısından üniversitelerle yaptıkları iş birliği, bizlerle yaptıkları iş birlikleri ile gerçekten halkımızın, özellikle gençlerimizin bu zehre düşmemeleri için, ailelerin duyarlı olması için çok büyük bir çalışma başlattılar. Hem sportif manada hem eğitim manasında ben özellikle çok donanımlı, Kayseri’nin sevdiği isimlerden oluşan bir Yeşilay’ımız olduğu için çok mutlu olduğumuzu hissediyorum ve onlara çok teşekkür ediyorum.”

“BAŞKANIMIZ, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYEMİZ, BURADA DA BİZİ YALNIZ BIRAKMADI”

Vali Çiçek, Başkan Büyükkılıç ve Büyükşehir Belediyesi’nin şehrin yerinde olduğu gibi bu projede de kendilerini yalnız bırakmadığını vurgulayarak, “Haseki bakanımızın öncülüğünde biliyorsunuz bu proje hayata geçiyor. İlk toplantıda da onun startı ile başlamıştı. Bir çok hayırseverimiz de bu manada destek oldu. Buranın hafriyatının alınmasından itibaren Büyükşehir Belediye Başkanımız, Büyükşehir Belediyemiz, şehrin her yerinde katkısı olduğu gibi burada da bizi yalnız bırakmadı. Zaten proje de ortak şekilde gerçekleştiriliyor. Birlikte hayırseverlere gidiyoruz, birlikte mücadele ediyoruz. Ayrıca Büyükşehir Belediye Başkanımıza da çok teşekkür ederim. Biz, Özhaseki bakanımız da başımızda iken, Memduh Başkan, ben, hayırseverler, Yeşilay’ımız bitireceğiz ve hiçbir gencimizi bu uyuşturucuya ve bu uyuşturucuyu satan zehir taciri alçaklara teslim etmeyeceğiz. Her bir kişinin 10 kişiyi belaya bulaştırdığını biliyoruz, buna müsaade edemeyiz, buna müsaade etmeyeceğiz, sadece Kayseri’ye değil tüm İç Anadolu Bölgesi’ne hizmet edecek bölgemizin en büyük merkezini en kısa zamanda tamamlayacağız inşallah” diye konuştu.

“VALİMİZ, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANIMIZ, TÜM ŞEHİR PROTOKOLÜMÜZ, HAYIRSEVERLERİMİZ BİZE MÜTHİŞ DESTEK VERDİ”

Kayseri Yeşilay Şube Başkanı Mehmet Çiftçi de “Göreve geldiğimiz günden itibaren sağ olsun başta valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, tüm şehir protokolümüz, hayırseverlerimiz bize müthiş destek verdiler” diyerek şunları dile getirdi:

“Bizler Yeşilay yönetimi olarak yaklaşık 10 ay önce Kayseri’de yeni bir yönetim değişikliği ile göreve geldik. Göreve geldiğimiz günden itibaren sağ olsun başta valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, tüm şehir protokolümüz, hayırseverlerimiz bize müthiş destek verdiler. Göreve geldiğimiz andan itibaren bu rehabilitasyon merkezimizin projesi ile alakalı bir çalışma başlatmıştık. Bizi çok heyecanlandıran bir projeydi. Çünkü biz bir taraftan bağımlılıkla mücadelede farkındalık çalışmalarını, koruma çalışmalarını devam ettirirken, maalesef bu batağa düşmüş bireylerimizin de tedavi sürecine de destek olmayı arzuluyorduk. İnşallah inşaatımızın devamlı başındayız, takibini de yapacağız, bir an evvel inşaatımı tamamlayıp, bundan sonra bireylerimizin tedavi sürecini de hızlıca başlatacağız. Ben tekrar başta sayın valim sayın büyükşehir belediye başkanım olmak üzere tüm şehirdeki bize destek olan vatandaşlarımıza, hemşehrilerimize çok teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olsunlar var olsunlar.”