Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ile birlikte geçtiğimiz ay tedavi gördüğü hastanede şehadete yürüyen Piyade Sözleşmeli Er İsmet Eraslan’ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Şehit Piyade Sözleşmeli Er İsmet Eraslan’ın Talas ilçesi Mevlana Mahallesi’nde bulunan baba ocağını ziyaret etti. Ziyarette Büyükkılıç ve Akar’a AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm ile Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın eşlik etti.

Başkan Büyükkılıç ve Akar, Hakkâri’nin Şemdinli ilçesinde görev yaparken 2018 yılında PKK'lı teröristlerin bombalı saldırısı sonucu gazi olan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli Er İsmet Eraslan’ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

“ŞEHİDİMİZİN EMANETİ OLAN AİLESİNİN HER DAİM YANINDA OLACAĞIZ”

Şehit ailesine baş sağlığı dileyen Büyükkılıç, “Önceki dönem Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar ile birlikte 2018 yılındaki hain bir saldırıda gazi olan ve uzun tedavi süreçlerine rağmen sağlığına kavuşamayıp şehadete eren Piyade Er İsmet Eraslan’ın ailesine taziye ziyaretinde bulunduk. Bizler şehidimizin emaneti olan ailesinin her daim yanında olacağız” dedi.