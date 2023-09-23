Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, önceki dönem Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile birlikte AK Parti İl Başkanlığı’nda düzenlenen tanışma toplantısında AK Parti’nin yeni İl Yürütme Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Birliğin, beraberliğin ve dayanışmanın en güzel örneklerini sergileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler ile birlikte AK Parti İl Başkanlığı’nda İl Başkanı Fatih Üzüm ve yönetim kurulu ile buluştu.

Düzenlenen tanışma toplantısında AK Parti’nin yeni İl Yürütme Kurulu üyeleriyle bir araya gelen Akar ve Başkan Büyükkılıç, Başkan Üzüm ve yeni yönetimine çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diledi.

Kongre ile ilgili bilgiler veren AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm de nezaket ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaların devam edeceğini söyledi. Toplantıda, AK Parti’nin yeni İl Yürütme Kurulu üyeleri, önceki dönem Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a kendilerini tek tek tanıttılar.

ŞEHİDİN MEVLİDİNE KATILAN AKAR VE BÜYÜKKILIÇ, İLİM YAYMA CEMİYETİ ÜYELERİ İLE BULUŞTU

Öte yandan şehit polis memuru Murat Akpınar’ın mevlidine katılarak aziz şehit için dualar eden Akar ve Büyükkılıç, şehit Akpınar’ın acılı ailesine ve yakınlarına baş sağlığı ve sabır diledi.

Akar ve Büyükkılıç, ayrıca İlim Yayma Cemiyeti’ni de ziyaret ederek, cemiyet üyeleriyle sıcak ve samimi ortamda sohbet ettiler.