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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte, turizm faaliyeti yürüten otel ve seyahat acenteleri yöneticileriyle Turizm Toplantısı’nda bir araya geldi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Medeniyetler şehri Kayseri’nin tarihine ve turizmine sahip çıkan Başkan Büyükkılıç, şehrin turizm potansiyelini artırmak ve kış turizmini dolu dolu geçirmek amacıyla turizm acenteleri ve otel müdürleri ile bir araya gelerek, istişarelerde bulundu.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman ile birlikte, kentte turizm faaliyeti yürüten otel ve seyahat Acenteleri yöneticilerinin katılımlarıyla Turizm Toplantısı gerçekleştirildi.

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde yer alan Kayseri Mutfağı’nda gerçekleşen toplantıda katılımcılara hitap eden Vali Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederek, Erciyes’in kış turizmi başta olmak üzere turizme katkısı olması ve tanıtımlarla ilgili neler yapılacağı konularını masaya yatıracaklarını ifade etti.

Sahiplenme duygusu ve ortak akıl ile istişare toplantıları yaptıklarını söyleyen Başkan Büyükkılıç, turizm acenteleri ve otel yöneticilerine teşekkür ederek, “Kadim şehrimizi turizm anlamında daha da ön plana çıkarmak için bir araya geldiğimiz turizmcilerimize teşekkür eder, çalışmalarında kolaylıklar dilerim” dedi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı da Kayseri’nin çok kaliteli otellerin yer aldığı kent haline geldiğini, Erciyes Dağı'ndaki otellerin her geçen gün arttığını vurgu yaparken, Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman ise karın yağmasıyla birlikte dolu dolu bir sezon geçireceklerini belirtti.

Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç, turizm acenteleri ve otel müdürlerinin talep ve önerilerini de dinlediler.