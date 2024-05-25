Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sanat Akademisi öğrencileri tarafından hazırlanan Üstün Dökmen’in yazdığı "Komşu Köyün Delisi" adlı tiyatro oyunu Murat Özdeniz yönetmenliğinde yarın tiyatro severlerle buluşuyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayserilere yılın her dönemi zengin içeriklere sahip kültür sanat etkinlikleri hizmeti sunan Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde faaliyet gösteren Sanat Akademisi’nde birçok dalda eğitim ve kurs düzenlerken akademi öğrencileri ile sanat etkinlikleri de düzenliyor.

Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi Sanat Akademisi öğrencilerinin hazırladığı "Komşu Köyün Delisi" adlı tiyatro oyunu tiyatro severlerle buluşuyor.

Üstün Dökmen’in yazdığı, Murat Özdeniz’in yönettiği "Komşu Köyün Delisi" adlı tiyatro oyunu yarın saat 19.30'da İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Salonu’nda ücretsiz olarak sahnelenecek.

Çocuklar başta olmak üzere her yaştan vatandaşa hitap eden tiyatro oyunu, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın özel ilgi ve destekleri ile sanat eğitimi hizmetini sürdüren Büyükşehir Belediyesi Sanat Akademisi öğrencileri tarafından sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.