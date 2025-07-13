Kayseri Şehir Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği, 1 Profesör, 2 Doçent, 4 Uzman Hekim ve 78 asistan hekim ile hizmet vermekte olup; ilk asistan hekimi, Dr. Hayrülberiyye Telli Akyüz, uzmanlık eğitimini başarıyla tamamladı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Klinik bünyesinde bulunan 14 yataklı genel servis, evde sağlık hizmetleri, 80 yaş üstü hizmet veren, Sağlıklı Yaş Alma Polikliniği (YAŞAM), Sigara Bıraktırma Poliklinği, Aile Planlaması polikliniği, 5 birimli Aile Sağlığı Merkezi ile hem bireysel hem de toplumsal düzeyde kapsamlı sağlık hizmeti sunuluyor.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Aile Hekimliği Kliniği Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Hümeyra Aslaner, şu ifadeleri kullandı: "Aile hekimliği, bireyin doğumdan ölüme kadar olan tüm yaşam evrelerinde sağlık hizmeti sunan, bütüncül ve sürekli bakım anlayışıyla çalışan bir tıp disiplinidir. Bu alan yalnızca hastalıkların tedavisi ile sınırlı değildir, koruyucu hekimlik uygulamalarıyla da toplum sağlığının temel taşlarından birini oluşturmaktadır. Özellikle bağışıklama hizmetleri, kronik hastalıkların erken tanı ve takibi, aile planlaması ve sağlıklı yaş alma, evde sağlık hizmetleri gibi çok yönlü görevlerle bireylerin ve ailelerin yaşam kalitesine doğrudan katkı sunmaktadır.

Kayseri Şehir Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği olarak, aile sağlığı merkezimiz ile birinci basamak sağlık hizmetleri sunarken, aynı zamanda kliniğimizde hastalıkların erken teşhisi, topluma yayılmasının önlenmesi ve sağlık bilincinin artırılması konusunda da aktif rol üstleniyoruz.

Aile hekimliği, güçlü bir koruyucu sağlık sistemi oluşturmanın ve sağlıklı nesiller yetiştirmenin anahtarıdır."