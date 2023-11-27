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AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükklıç ile beraberindekiler Kayseri Şeker Fabrikası’nı ziyaret ederek, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, yönetim kurulu ve çalışanları ile yemekte buluştu.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Şeker Fabrikası ziyaretine AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Savruk da katıldı.

Kayseri Şeker Fabrikası’ndaki konuşmasında, öğle yemeğini paylaşmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, “Bizim göğsümüzü Türkiye’de kabartan, şu anda Türkiye’nin en büyük şeker fabrikası olma konumuna getiren siz değerli işçi kardeşlerimiz ve yönetim kurulu üyeleri ile beraber olmak hakikaten beni gururlandırdı” ifadelerinde bulundu. Elitaş, Türkiye ve Kayseri’deki şeker fabrikalarının tarihine dair bilgiler paylaşarak çiftçilerin sahip olduğu örnek bir özelleştirmeyi gerçekleştiren bir müessese haline geldiğini aktardı. Şu anda 30-35 bin civarında aktif çiftçisi bulunan bir tesis olduğunu söyleyen Elitaş, 475 bin ton şeker kotasına sahip Kayseri Şeker Fabrikası’nın sahibinin bu işçiler olduğunu kaydederek, şeker ailesinin çiftçisiyle, çalışanıyla, yöneticisiyle önemli bir kuruluş olduğunu paylaştı.

Kayseri Şeker Fabrikası’nda çok sayıda fabrika çalışanına hitap eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ise “Şeker Fabrikamızın gerçekten sahibi olan, üreten ve gururumuz olan kardeşlerim” diye seslendiği konuşmasında, insanın aidiyet duygusu ile kuruma ve yöneticisine sahip çıkması kadar doğal bir şey olmadığını dile getirerek “Kayseri’mizin değerleri vardır. Onların başında hayırseverliği ile insan faktörü gelir. Bizim insanımız üretkendir, hayırseverdir, bizim insanımız devletine yük olmaz, devletin yükünü çeker. Böyle bir şehrin insanlarıyız” dedi.

Kayseri Şeker Fabrikası’nın önemli, değerli, takdir edilen ve güvenilen bir kurum olarak nitelendirildiğini dile getiren Büyükkılıç, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay’ı tebrik etti ve teşekkürlerini iletti.