30.dönem toplu iş sözleşmesi kapsamında yüzde 107.49 oranında tarihi zam alan Kayseri Şeker sendikalı işçileri Başkan Hüseyin Akay’ı davul zurnayla sürpriz bir şekilde ziyaret ederek teşekkür etti. Büyük bir coşku ve sevince sahne olan ziyarette Başkan Akay’ı omuzlarına alan işçiler, ‘En büyük başkan bizim başkan’ tezahüratlarıyla adeta fabrikayı inletti. Halayların çekildiği, coşkunun zirveye çıktığı ziyarette konuşan Başkan Hüseyin Akay; ‘Evlatlarım sizler her şeyin en güzeline layıksınız. Allah hepinizden razı olsun. Çok güzel bir tablo, beni çok duygulandırdınız’ dedi. Başkan Hüseyin Akay, işçilerin ziyaretinde son günlerde bazı basın yayın organları ve sosyal medyada ortaya atılan iftiralara ilişkin açıklamalarda da bulundu.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Tarihi toplu sözleşme sonrası Kayseri Şeker’de adeta bayram havası yaşanıyor.

Kayseri Şeker ile Şeker–İş Sendikası arasında geçtiğimiz gün imzalanan ve 107.49 oranında tarihi bir zamma sahne olan toplu iş sözleşmesi sonrası Kayseri Şeker sendikalı işçilerinin sevinci, mutluluğu adeta zirveye çıktı.

Ellerinde bayraklarla, davulla zurnayla Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay’a sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren işçiler, Başkan Akay’ı adeta sevgi yağmuruna tuttu.

Yaşanan tablo karşısında oldukça duygulanan Başkan Hüseyin Akay sendikalı işçilere ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek başladığı konuşmasında şu görüşlere yer verdi: “Böyle bir tablo yaşayacağımı da hesap etmemiştim onun için de belki biraz fazla duygulandım. Tarihi bir toplu sözleşme imzalandı. Asıl olan bizim işimizi en iyi şekilde en güzel şekilde yapıyor olmamız ve bu kurumun başarılı olması. Burası bir patron şirketi değil ortaya çıkan artı primlerini çiftçilerimiz ve çalışanlarımız hak ettikleri derecede alacaklar.2023 yılı Kayseri Şeker açısından gerçekten bir zirve yılı."