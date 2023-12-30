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Türkiye’nin ilk ve tek Çiftçi Meclisi 26. Toplantısını gerçekleştirdi. Kayseri Şeker çiftçilerinin yoğun ilgisi altında gerçekleşen toplantı da şeker pancarı tarımı ve şeker sektörüne ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Çiftçi Meclisi’nde konuşan Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, sektörün karşılaştığı zorluklara dikkat çekerek, Kayseri Şeker’in geçmişten bugüne başarılarına dikkat çekti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Şeker 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen 26. Çiftçi Meclisi toplantısı saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başladı.

Toplantının açılışında selamlama konuşması yapan Kayseri Şeker Yönetim Kurulu Başkanı Hurşit Dede, kampanya döneminin sonlarına yaklaşıldığına dikkati çekti. Bereketli ve verimli bir kampanya süreci yaşandığına vurgu yapan Başkan Dede, Kayseri Şeker’in sektörde öncü konumunu güçlenerek sürdürdüğünü kaydetti.

Daha sonra söz alan Meclis Üyeleri sektöre ilişkin çeşitli konu başlıkları üzerinde görüş, önerileri ve isteklerini sıraladı.

26. Meclis Toplantısında çiftçilerin yoğun sevgi gösterisiyle kürsüye gelen Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, pancar tarımı, şeker sektörü ve Kayseri Şeker’e ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.

Şeker sektörünün karşılaştığı zorluklara ve Kayseri Şeker'in geçmişten bugüne başarılarına değinen Başkan Akay, geçmişte yaşanan kötü yönetim anlayışını eleştirdi. Kayseri Şeker’in çiftçilerine ve çalışanlarına sunduğu destekler, INTEP, AR-GE ve Sürdürülebilir Tarım gibi yenilikçi çözümlere dikkat çeken Başkan Akay, Kayseri Şeker’in yerli ve milli pancar tohumu projesinde de önemli bir yol kat edildiği müjdesini verdi.

Konuşmanın akışı içerisinde Abdurrahim Karakoç’un ‘Safımıza Gelmesin’ Osman Yüksel Serdengeçti’nin ‘Bir Kahraman Bekliyoruz’ şiirlerini de okuyan Başkan Akay; kampanya dönemini de değerlendirerek, fabrikalardaki şeker stoklarının yüksekliğine ve satış sorunlarına işaret etti. Şeker satış fiyatı, piyasadaki dalgalanmalar ve ihracat sıkıntılarına değindi. Sektörün geleceğine yönelik adımlar atılmasının önemine işaret etti.

Başkan Akay konuşmasında ekonomik zorluklara rağmen Şubat ayının ilk yarısında pancar bedeli ödemelerinin yapılması için çaba gösterileceğini ifade etti.

Kayseri Şeker'in 13 yılda sektörde gerçekleştirdiği atılımlar ve inovatif projeler, geleceğe yönelik umutları ve kararlılığı da toplantının önemli konu başlıkları olarak öne çıktı.