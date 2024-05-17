Tokat Turhal Taşıyıcıları Kooperatifi Başkanı Cafer Soylu, “Kayseri Şeker Turhalda sadece çiftçiye değil, taşıyıcılara ve bu sektörde ki herkese kazanç sağlıyor” dedi.

Nurhan İÇMEZ / TOKAT HABER

TOKAT (İGFA) - Turhal Şeker Fabrikası ile birlikte 90 yıllık bir geçmişe sahip olan 131 üyesi ve 500’e yakın kamyoncusu bulunan Turhal Taşıyıcılar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Soylu, “Kayseri Şeker sadece çiftçiye değil, Kamyoncu esnafına ve bu sektörden para kazanan tüm esnafa kazanç sağlıyor” dedi.

Turhal Taşıyıcılar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Soylu, “Bölgemizde şeker fabrikası gibi başka bir kuruluş yok. Şeker fabrikasında pancar, küspe, şeker gibi ürünlerin nakliyesi olduğu için nakliyecilerin ayakta durmasına büyük katkı sağlamaktadır. Bu sayede nakliyeciler ayakta duruyor. Sadece bizler değil bizim sektörde ki tamirci, lastikçi ve diğer esnaflar da kazanç sağlamaktadır. Turhal Kooperatifi de zaten buranın lokomotifi durumundadır. Turhal Şeker Fabrikası özelleşmeden önce fabrikaya dışarıdan müdahale çok oluyordu. Müdahale olunca da kooperatifler değil, daha çok aracı kurumlar kazanıyordu. Taşıyıcılar Kooperatifi olarak biz taşeron durumuna düşüyorduk. Fabrikayı Kayseri Şeker aldıktan sonra tabi bu iş ortadan kalktı ve doğrudan Kayseri Şeker ile sözleşme yapıldı. Bundan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Çokta mutluyuz" dedi.



Kayseri Şeker yöneticileri ile kısa sürede kaynaştıklarını ve çok iyi ilişkilerin olduğunu vurgulayan Soylu, “Biz kooperatif olduğumuz için Kayseri Şeker’in nasıl bir çalışma içerisinde olduğunu görüyoruz. Kayseri Şeker yöneticileri, çiftçi için gecesini gündüzüne katıyorlar. Mesaidir, saattir yok. Her saat bölge müdürü, bölge şeflikleri kantarlarda çiftçi ile beraberler. Bundan çiftçimiz de memnun zaten. Bu ileriki yıllarda daha iyi anlaşılacaktır. Kayseri Şeker ile birlikte daha güzel hizmetler yapabilmemiz için, bölge çiftçimizi maus makinesi ile tanıştırmamızı sağladı. Bu Maus makinası sayesinde biz nakliyat işi yapanların ve çiftçilerin işi kolaylaştı. Eskiden pancarın toplanması, yüklenmesi ve taşıma aşamasında Kİ kirliliği en alt seviyeye düşürdü. Maus sayesinde tarlada toplanan pancarda biriken toprak atıkları en aza indi" diye konuştu.