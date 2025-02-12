Türk tarımının ve sanayisinin lokomotiflerinden birisi olan Kayseri Şeker, “Çiftçi Eğitim Seminerlerine” başlıyor.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Şeker, pancar üreticilerini bilinçlendirmek ve tarımsal verimliliği artırmak amacıyla bağlı bölgelerinde çiftçi eğitim seminerleri düzenliyor. Eğitim Seminerlerinde 2024 sezonunun değerlendirilmesinin yanı sıra, çiftçilerin daha bilinçli üretim yapmasını sağlayacak önemli konular ele alınacak.

Eğitim programında Kayseri Şeker’in, münavebeli ekimin (ekim nöbeti) önemi, pancar hastalıklarıyla mücadele yöntemleri ve şeker oranını etkileyen faktörler hakkında çiftçilere eğitim verilecektir.

12-18 ve 24-28 Şubat tarihleri arasında yapılacak olan bu seminerlerle, çiftçilerin hem ekonomik kazançlarını artırmaları hem de sürdürülebilir tarım uygulamalarına adapte olmaları hedeflenmektedir.

Verimli ve kaliteli üretim için gerekli bilgi ve desteğin sağlanacağı program, çiftçilerin sektördeki gelişmelere uyum sağlamalarına da katkı sunacaktır. Kayseri Şeker, çiftçilerinin her zaman yanında olduğunu bir kez daha göstererek, üretimin her aşamasında destek olmaya devam ediyor.