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Türkiye'nin önde gelen şeker üreticilerinden Kayseri Şeker, tarım sektörüne olan desteğini sürdürüyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Şeker, dün itibarıyla sözleşmeli üretim yapan çiftçilere ikinci söküm avansını dağıtmaya başladığını duyurdu. Toplamda 307 milyon 605 bin 328 TL tutarındaki bu avans ödemesi, Kayseri Şeker'in çiftçilere olan güvenini ve tarımın desteklenmesine verdiği önemi gösteriyor.

Avans ödemeleri, sözleşmeli üretim modeli çerçevesinde Kayseri Şeker ile işbirliği içinde bulunan 21 Bölge Müdürlüğüne kayıtlı 6 bin 800 çiftçiye yönelik olarak yapılmakta. Bu ödemeler, üreticilerin nakit akışını rahatlatmak, üretim maliyetlerini karşılamak ve yeni üretim sezonunu güvenle karşılamaları için sağlanıyor. Üretimin her aşamasında çiftçisine destek olan Kayseri Şeker, bu hamlesiyle de tarım sektörünün can damarlarından biri olan nakit ihtiyacına cevap veriyor.

Kayseri Şeker sezon başından bu yana 1 milyar 470 milyon 349 bin 599 TL nakdi, 1 milyar 606 milyon 510 bin 576 TL ayni olmak üzere; toplam 3 milyar 076 milyon 860 bin 175 TL çiftçisine ödeme yaptı.

Kayseri Şeker'in bu avans ödemesi, şeker pancarı ekiminin yapıldığı ilkbahar döneminden bu yana çiftçisine verdiği tohum, gübre, ilaç, motorin gibi ayni ve ekim, çapa, bayram, sulama, söküm gibi nakdi avanslarla çiftçiler için büyük bir mali katkı sağlıyor. Özellikle çiftçilerin gübre, tohum, ilaç gibi zirai girdiler ve işletme giderleri için nakit ihtiyaçları düşünüldüğünde, yapılan bu avans ödemelerinin önemi daha da artmaktadır.

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay avans ödemesine ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu; “Kayseri Şeker, çiftçilerin finansal yükümlülüklerini hafifletmeyi ve üretim süreçlerinde sürdürülebilirliği sağlamayı her daim hedefliyor. Çiftçilere sağlanan finansal desteklerle beraber, bölgesel tarım ekonomisinin güçlenmesi ve gelişme kaydetmesi de hedeflerimiz arasındadır. Kayseri Şeker'in çiftçiye sağladığı bu destek, aynı zamanda kaliteli ve yüksek verimli şeker pancarı üretiminin teşvik edilmesine katkıda bulunuyor. Pancar çiftçisinin ekonomik güvenliğini artıran bu tür finansal uygulamalar, üretimde verimliliği ve kaliteyi yükselterek, bölgesel ve milli ekonomiye de önemli katkılar sağlıyor. Bu bağlamda, Kayseri Şeker çiftçiye olan sorumluluğunu en iyi şekilde yerine getiriyor ve sektörde güven veren lider konumda olmayı sürdürüyor.”