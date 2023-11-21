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Kayseri Şeker 2023-2024 kampanya dönemi için sözleşmeli ekim yapan çiftçilerine 193 milyon 247 bin lira tutarında "1. Söküm avansı" ödemesi yaptı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Bölge ekonomisine, ülke tarımına ciddi anlamda katkı sağlayan ve üreticiye yönelik desteklerin zamanında yapılması konusunda hassas olan Kayseri Şeker, çiftçiye destekte hız kesmiyor.

Pancar ekiminin başlangıcından bu yana verdiği tohum, gübre, ilaç, motorin gibi ayni ve ekim, çapa, bayram, sulama, söküm gibi nakdi avanslarla üreticiyi tarlada yalnız bırakmayan Kayseri Şeker, yine çiftçisinin yüzünü güldürdü. Kayseri Şeker, 1.Söküm avansında; 21 Bölge Müdürlüğüne kayıtlı 4 bin 700 çiftçinin hesabına 193 milyon 247 bin lira yatırdı.

Üreticilerinin ihtiyaçlarının giderilmesinin her şeyden önce geldiğini her platformda dile getiren Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, konuya ilişkin şu görüşlere yer verdi: ‘’Biz Kayseri Şeker olarak çiftçilerimizi, ekimden hasada kadar olan süreçte yalnız bırakmıyoruz bugün de ton başına 150 TL olacak şekilde 193 milyon 247 bin TL’lik nakdi söküm avansı ile hem ekonomiye hem de çiftçimize can suyu olacak 1. söküm avansını ödedik. Her zaman belirtiğimiz gibi üretimin her aşamasında, çiftçinin alın teri kurumadan ihtiyaçlarının giderilmesini kendimize bir vazife edindik ve önceliğimiz her zaman çiftçimizin mutluluğudur. ”dedi.