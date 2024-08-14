Kayseri Şeker Göl Tesislerinde düzenlenen ödül törenine Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Gençlik Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı, Türkiye Futbol Federasyonu Bölge Müdürü Mutlu Önal, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker Yönetim Kurulu Başkanı Hurşit Dede, Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri, Şeker Spor antrenörleri ve birim müdürleri katıldı.KAYSERİ (İGFA) - 20-24 Mayıs 2024 tarihleri arasında Azerbaycan’ın Bakü şehrinde gerçekleşen grekoromen stil U23 Avrupa Güreş Şampiyonasında Kayseri Şekersporlu Emre Mutlu 55 kilo’da, Azat Sarıyar 67 kilo’da gümüş madalya ile ülkemize dönerken, 1-4 Temmuz tarihleri arasında Sırbistan’da düzenlenen U20 Avrupa Şampiyonası’nda Servet Angi 60 kilo’da bronz madalya kazanarak derece elde etmişlerdi.

Kayseri Şeker Göl Tesislerinde açılış konuşmasını yapan Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı ve Kayseri Şeker Spor Kulübü Onursal Başkanı Hüseyin Akay sporcuları tek tek tebrik edip sonuçlardan duyduğu mutluluğu dile getirerek duygularını şöyle ifade etti;

“Ay yıldızlı bayrağımızı gerek Avrupa’da gerek dünyada gerekse olimpiyatlarda göndere çektirmek lazım. Bizim güreşçilerimiz her zaman bayrağımızı göndere çekmeye hazırlar. Bu başarılar 2028 Los Angeles Olimpiyatları’nda da devam edecek. İnşallah altın madalyalarla ülkemize dönecekler. Onlarda bu ışığı görüyorum.” Dedi.

Kayseri Şeker güreşçilerinin Türkiye’nin gurur kaynağı olduğunu dile getiren Kayseri Valisi Gökmen Çiçek:

Bu toprakların çocuğu için, bu memleketin ferdi için, bir Türk genci için dünyada en büyük şeref herhangi bir müsabaka ortamında Türk bayrağını diğer bayrakların üstüne çıktığını görmek orada istiklal marşını okutmaktır. Bundan daha büyük bir onur ve daha büyük bir şeref var mıdır bilmiyorum. Askerin görevi sınırlarımızı savunmak için savaşmaktır. Bizim görevimiz milletin huzuru için kendimizi feda etmektir. Kayseri Şeker’in görevi çiftçinin yüzünü güldürmektir. Sporcularımızın görevi de şanlı al bayrağımızı diğer bayrakların üstüne çıkarmaktır.” Şeklinde konuştu.

Ödül töreninin ardından sporculara çiçek ve ödülleri takdim edilip, hatıra fotoğrafı çektirildi.