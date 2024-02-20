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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş.’nin alışveriş merkezinde düzenlediği Spor Etkinliğine katılarak, çocuklarla bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, Kayseri’yi, sporun, turizmin, kültürün, gastronominin, eğitimin ve sağlığın merkezi yapma yönünde de birçok çalışma gerçekleştirdiklerini söyledi.

Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatları doğrultusunda, ilgili kuruluşları ile zengin içerikli etkinlik ve faaliyetlerini hız kesmeden sürdürürken, Başkan Büyükkılıç da etkinliklerde vatandaşlarla bir araya gelerek, onları yalnız bırakmıyor.

Bu kapsamda, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Park’ta Spor A.Ş. tarafından düzenlenen spor etkinliğine katıldı. Çocuklarla vakit geçiren Başkan Büyükkılıç, şenlikte vatandaşlara hitap ederek, “Sizleri seviyoruz. İyi ki varsınız. Amacımız rutin belediyecilik hizmetlerinin yanında sosyal, kültürel bağlamda da zenginlikler oluşturarak, sevgili yavrularımızı hem eğlendirmek, hem yönlendirmek. Sevgili yavrularımız keyifli bir şekilde burada vakit geçiriyor. Ailelerimiz de tabi ki bundan keyif alıyor. Sosyal yönümüz zenginleşiyor” dedi.

Birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaların sürdüğüne vurgu yapan Büyükkılıç, “Kayseri’mizi akıllı şehir projeleriyle, çocuklara özel projeleriyle, büyüklerimizi, hanım kardeşlerimizi ihmal etmeyen boyutlarıyla en güzel şekliyle geleceğe taşıyoruz. Bunu hep beraber yapacağız. 5 tane üniversitesi olan böyle bir dinamik şehri geleceğe taşıyıp, ekibimizle, deneyimimizle ve tabi ki hep beraber birlik ve beraberlik içerisinde yapacağız. Kayseri’mizde kayak merkezi nedeni ile maşallah hafta sonları yüz binler Erciyes’imizi ziyaret ediyor. Sözde değil, uygulamalarla, bu şehre yakışır anlayışla sizlere layık olmaya çalışıyoruz” diye konuştu.