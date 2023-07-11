Geçtiğimiz hafta Çatakdere ve Başakpınar’da düzenlediği şenliklerle hemşehrileri bir araya getiren Kayseri Talas Belediyesi, bu kez de Alaybeyli’de düzenlediği şenlikle yine kaynaşmaya vesile oldu.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri'nin Talas ilçesine bağlı Alaybeyli Mıçkır Mevkii Mesire Alanı’nda yapılan Geleneksel Alaybeyli Pilav Şenliği’ne katılanlara etli bulgur pilavı ikram edildi.

Çeşitli müzik ve halk oyunları gruplarının renk kattığı etkinlikte Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın yanı sıra AK Parti Talas İlçe Başkanı Mustafa Kiraz da Alaybeyli sakinleriyle bir araya geldi.

“BAŞKANIMIZ GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYOR”

İlk olarak kürsüye gelen Alaybeyli Muhtarı Ender Şahin, yapılan hazırlıklara vurgu yaparak “Başkanımız Mustafa Yalçın’a teşekkür ediyorum. Başkanımızın Alaybeyli’ye hizmetleri çok. Talas Belediyesi ekipleri de burada 3-4 gün boyunca gece gündüz hazırlık yaptılar.” dedi.

Daha sonra söz alan AK Parti Talas İlçe Başkanı Mustafa Kiraz da “Böylesi bir organizasyon için emeklerini esirgemeyen Başkan Yalçın’a çok teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

“BURALARI DAHA GÜZEL HALE GETİRECEĞİZ”

Programda son konuşmayı yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, “Bize düşen bulunduğumuz topraklarda memleketimizi sevmek ve mutlu olmak için çalışmaktır. Allah razı olsun, memleketimizi sevmesek bugün burada olmazdınız, olmazdık. Ama memleketimizi sevmek çalışkan olmaktan geçiyor. Alaybeylilerin çalışkanlığı da dillere destandır. Sizler çalışıyorsunuz, ürün yetiştiriyorsunuz biz de sizlerin yanında olmaya çalışıyoruz.” dedi.

“TARIM ANNELERİ EVLENİYOR, ÖRNEK PROJE”

Ardından, Talas Belediyesi’nin Alaybeyli başta olmak üzere kırsal mahallelere yönelik yürüttüğü hizmetlere değinen Başkan Yalçın, ‘Belediye Mahallemizde’ projesinden tarımsal desteklere kadar birçok hizmet ve yatırımı sıraladı.

Tarım Anneleri Evleniyor Projesine ayrı bir parantez açan Başkan Yalçın şunları söyledi: “Alaybeyli’ye birçok kez geldik, ‘Belediye Mahallemizde’ programları yaptık. Bu programlarda 50 personel ve 100 araç-gereç görev yaptı. Kırsal mahallelerimizin hep içinde olduk. Yeter mi? tabi ki yetmez. Buraları daha güzel hale getireceğiz. Bildiğiniz gibi sizin hem işçiniz hem de kardeşiniz olan tarımda çalışan kardeşlerimize ‘Tarım Anneleri Evleniyor’ projesi ile güzel bir barınma imkanı hazırlamış olduk. Bunun yanında tarımda da desteklerimiz oluyor. Taş toplama makinesinden, gübre dağıtım ve tohum eleme makinelerine kadar pek hizmet yapıldı, daha iyileri de yapılacak.”

Program sonunda Muhtar Ender Şahin tarafından Başkan Yalçın’a ve şenliğe katkı sağlayan firmalara teşekkür plaketi takdim edildi.