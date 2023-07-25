Kayseri'nin Talas Belediyesi’nin kırsal mahallelerde yürüttüğü çalışmalar hız kesmiyor. Bu kapsamda Başakpınar Mahallesi’nde birden fazla sokak ve caddede altyapı ve yol çalışmaları tamamlandı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri'nin Talas Belediyesi greyderden silindire, kepçeden kamyona birçok iş makinesiyle hummalı bir şekilde yürüttüğü çalışmalarda toplam 6 caddede yollar hazır hale getirilerek kullana sunuldu.

İpek sokak, 6042 sokak, Çalıçukur yolu, Şehit Şaban Ergin Caddesi bağlantı yolu ile Eğitmen ve Çağlayan Caddeleri tamamlanarak konforlu ve güvenli bir trafik ortamına kavuşturuldu.

Toplam 2 bin ton altyapı malzemesinin kullanıldığı çalışmalarda 3 bin 500 metre yol düzenlenmiş oldu.

MUHTARDAN TEŞEKKÜR

Çalışmalarla ilgili kısa bir değerlendirme Yapan Başakpınar Mahalle Muhtarı Cemaleddin Sivritaş, “Sayın Mustafa Yalçın Başkanımıza vatandaşlarımızın taleplerini ilettik. Başkanımız da gerekli ekipleri hemen bölgeye gönderdi ve vatandaşların talepleri karşılandı. Emeği geçenlere ve Başkan Yalçın’a canı gönülden teşekkür ederim” dedi.