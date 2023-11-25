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İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Elmalı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Şener Serim, Talas Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Selçuk Erdem, görev yapan öğretmen ve öğrenciler Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ı ziyaret ederek öğretmenler gününü kutladı.

Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Belediye Başkanlık Makamında gerçekleşen ziyaret sırasında İlçe Milli Eğitim Müdürü Elmalı ve beraberindekiler Başkan Yalçın’a öğrencilerle çekilmiş fotoğraf hediye etti. Ziyarette ayrıca öğrenciler de Başkan Yalçın’a çiçek takdim etti.

Hediyeler için teşekkür eden Başkan Mustafa Yalçın, öğretmenlere günün anısına kalem hediyesinde bulunurken öğrencilere de kitaptan oluşan set verdi.

“BAŞKAN YALÇIN BİZE HER ZAMAN DESTEK VERDİ”

Ziyaret sırasında konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Elmalı, Başkan Yalçın’ın daima eğitimcinin yanında olduğunun altını çizerek verdiği destekler için teşekkür etti.

Daha sonra konuşan Başkan Yalçın’da öğretmenliğin çok değerli bir meslek olduğunu hatırlatarak, yaşamı boyunca öğretmenliğin kendine kattığı birçok olumlu yönün olduğundan bahsetti. Başkan Yalçın, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.