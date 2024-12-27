Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kayseri Üniversitesi’nde (KAYÜ) düzenlenen sürdürülebilirlik söyleşinde yaptığı açıklamada, “Bilimin sürdürülebilirliğine önem veriyoruz” dedi.

KAYSERİ (İGFA) - KAYÜ Uygulamalı Bilimler Fakültesi Konferans Salonundaki program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı.

Programın açılışında konuşan KAYÜ Sürdürülebilirlik Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Selma Büyükkantarcı Tolgay, üniversitenin sürdürülebilirlik konusunda Talas Belediyesi’nin desteğine daha fazla ihtiyaç olduğunu belirterek, “Geleceğe bugünden yatırım yapma konusunda sayın belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

“TALAS BELEDİYESİ’NDEN YEŞİL KAMPÜSE DESTEK”

KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa da, öğrenci kulüplerinin bu tip programları düzenlemesinin çok kıymetli olduğunu anlatarak, “Talas Belediyemize sürdürülebilirlik yolunda ilerlememizde özellikle ekolojik açıdan çöp ve atık yönetimi ile yeşil kampüsün oluşmasında sağladığı katkılardan dolayı teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

Daha sonra kürsüye gelen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın belediyenin sürdürülebilirlik konusunda çalışmalarını anlatmaya fırsat sağlamalarından dolayı teşekkür ederek sözlerine başladı.

“TALAS MİLLET BAHÇESİ EN BÜYÜK SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇALIŞMA”

Başkan Yalçın, KAYÜ’nün çok önemli bir eğitim kurumu olduğuna dikkat çekerek, “Sürdürülebilirlik çok anlamlı bir konu. Her ne kadar resmi kuruluşlardan beklense de aynı zamanda bireysel sorumlulukları da getirir. İnsanın kullandığı varlıkları kendinden sonraki nesillere sağlıklı devretmek gibi görevi var. Bu görevler arasında en büyük çalışma 100 bin metrekarelik alana yaptığımız Talas Millet Bahçesi. Projesini yarışmayla belirlediğimiz projedeki bir profesörümüz bana dünya bitki literatüründeki Kayseri veya Erciyes ile başlayan 10 endemik bitkiyi bu bahçeye tercih ettiğini söyledi. Bu endemik bitkiler 90 bin kişilik nüfusuyla Kayseri’nin en büyük mahallesinde oluşan bir günlük karbondioksit ve sera gazını bir gecede oksijene çevirecek. İşte bilimin önemi. Belediye başkanı olarak ben şuraya akasya, karşıya ıhlamur dikelim diyebilirdim. Ancak bilime ve bilimin sürdürülebilirlikle alakalı paydaşı olma gayretlerimiz, sonraki nesillere faydamız olsun diye o noktaya getirirsek her zaman bu başarıyı alırız.” ifadelerini kullandı.

Programın sonunda KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a plaket takdim etti.