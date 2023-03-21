Deprem bölgesinde yaralı sarmaya devam eden Kayseri Talas Belediyesi, minik dostları da ihmal etmiyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Geçtiğimiz Cumartesi günü anahtarları teslim edilen 300 konteynerlik Elbistan Talas Kent Yaşam Alanında hayvan besleme noktaları koyan Kayseri'nin Talas Belediyesi, kedi, köpek ve kuşların yiyeceğe ulaşmasını kolaylaştırdı.

Uygulama kapsamında Talas Kent Yaşam Alanı içerisinde 8 farklı noktaya besleme üniteleri yerleştirildi. Belediye ekipleri tarafından, belirli periyotlar halinde kontrol edilen besleme noktalarına düzenli olarak mama ve yiyecek bırakılıyor. Böylece, sokak hayvanlarının yaşanan afet sonrasında yiyecek sıkıntısı yaşamasının önüne geçilmiş oluyor.