Kayseri Talas Belediyesi tarafından Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesine inşa edilen “Talas Kent Yaşam Alanı” düzenlenen programla açılarak hak sahiplerine konteyner evleri teslim edildi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Programa, Kayseri'nin Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın yanı sıra Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kahramanmaraş’a koordinasyon valisi olarak atanan Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Elbistan Kaymakamı Murat Yıldız ile Talas Belediyesi Meclis Üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programın başlangıcında Seyit Mehmet Bor ve Halit Güleç isimli 2 depremzede kürsüye gelerek açılış konuşmasını yaptı, yapılan konteyner kentinin çok güzel olduğunu belirten depremzedeler, Talas Belediyesi’nin gecesinin gündüzüne katarak bu kenti meydana getirdiğini ifade etti. “Talas Belediyesi burada bir tarih yazdı diyerek memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar Başkan Yalçın’a teşekkür etti.

“KENDİ ACISINI HİSSEDENE CANLI, BAŞKASININ ACISINI HİSSEDENE İNSAN DENİR”

Daha sonra kürsüye gelerek konuşmasını gerçekleştiren Başkan Yalçın, depremin olduğu ilk andan itibaren yollara düştüklerini belirterek ellerinden gelen çalışmayı yaptıklarını söyledi. “Benim her zaman söylediğim bir söz var; kendi acısını hissedene canlı, başkasının acısını hissedene insan denir. Burada sarılmayacak bir yara yok, çok şükür elimizden geleni yapmaya çalıştık.” diyen Başkan Yalçın, gerek Kayseri genelinde gerekse Talas özelinde tüm meclis üyelerinin çalışmalara tam destek verdiklerini sözlerine ekledi.

BAŞKAN YALÇIN’IN DUYGU DOLU ANLARI

Konuşması sırasında bir depremzede ile olan anısını paylaşan Başkan Yalçın, konuşması sırasında duygularına güçlükle hakim oldu. 2 evladını kaybetmiş bir depremzedenin kendi acısını unutup yardım görevlilerine destek vermeye çalıştığına şahit olduğunu aktaran Başkan Yalçın’ın gözlerinin dolduğu ve duygulandığı kameralara yansıdı. Başkan Mustafa Yalçın konuşmasında şunları söyledi: “Burada az önce bir kardeşimiz konuştu 2 evladını kaybetmiş. Bu imtihan bir insana yetmez mi! ama o gün bile bir sepet yumurta getirdi bize ve buradaki çalışanlara ikram ediyor. Yani bizi düşünüyor. Böyle bir güzellik olur mu? Allah bu kentimizi de hayırlı mübarek etsin, güle güle oturun bizden yana helal hoş olsun.”

“TALASIMIZ FEDAKARCA ÇALIŞTI”

Ardından konuşmasını yapmak için kürsüye gelen Başkan Büyükkılıç, Kayseri ve Kahramanmaraş’ın et ile tırnak gibi bütünleştiğinin altını çizerek, Talas Belediyesi’nin Elbistan’da fedakarca çalıştığını belirtti. Başkan Büyükkılıç, “. Buradaki Talasımızın, fedakar kardeşlerimize özellikle teşekkür ediyorum. Ellerinize, emeğinize sağlık. Hayırlı, uğurlu olsun, tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

“BİZ İSTEMEDEN YAPTILAR”

Kürsüye gelerek düşüncelerini paylaşan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz de Kayseri belediyelerinin depremin ilk anından itibaren her türlü yardımı gösterdiklerini ifade ederek. “Kayseri belediyelerimiz taşın altına ellerini değil gövdelerini koydular, bugün de burada Talas Kent Yaşam Alanını kurdular ve bunları biz istemeden yaptılar. Belediyemiz neye ihtiyacımız olduğunu çok iyi biliyorlar. Burada mesela kütüphanesiyle, sağlık kabiniyle, çocuk oyun alanlarıyla, çöp konteynerlerine varıncaya kadar her şey düşünülmüş durumda. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz.” dedi.

“GÜZEL BİR BİRLİKTELİĞE ŞAHİT OLDUM”

Başkan Gürbüz’ün ardından söz alan Elbistan Kaymakamı Yıldız da Elbistan’da güzel bir birlik ve beraberliğe şahit olduğunu ifade etti. Kaymakam Yıldız, “Göreve başlayalı 2 hafta oldu ama buradaki birliği ve beraberliği müşahede etme fırsatı buldum. Bu şehrin ayağa kalmasında emek veren herkese teşekkür ediyorum. Yaşam alanının hayırlı uğurlu olmasını diliyorum şükranlarımı sunuyorum.” diye konuştu.

VALİ AYDOĞDU’DAN TALAS’A: “İYİ Kİ VARSINIZ”

Son olarak söz alan Vali Aydoğdu da “Allah, Kayserililerden razı olsun” ifadeleriyle başladığı konuşmasında Kayseri halkının ve belediyelerinin ilk günden itibaren yanlarında olduklarının altını çizdi. Talas Kent Yaşam Alanı için Başkan Yalçın’a teşekkür eden Vali Yıldız’ın “iyi ki bizimlesiniz, iyi ki varsınız” sözleri dikkat çekti. Vali Yıldız şunları söyledi: “İlk günden itibaren yanımızda oldular. Burada güzel bir sinerji oluştu ve bir şehir, bir yaşam merkezi ortaya çıkmış oldu. Mustafa Başkanıma da çok teşekkür ediyorum. Allah eksikliğinizi vermesin. İyi ki varsınız, iyi ki bizimlesiniz.”

Vali Aydoğdu konuşmasının son bölümünde yaklaşık bir ay boyunca ekibiyle birlikte gece gündüz çalışarak Talas Yaşam Kent Alanını ortaya çıkartan Talas Belediyesi baskan yardımcısı İsmail Güngör'u kürsüye davet ederek teşekkür etti.

Daha sonra kura ile belirlenen hak sahiplerine evlerinin anahtar teslimi gerçekleştirildi.

TALAS KENT YAŞAM ALANI MİNİ BİR ŞEHİR

Her türlü ayrıntının düşünüldüğü konteyner kent de depremzede vatandaşların barınma ihtiyaçlarının yanı sıra keyifli vakit geçirecekleri alanlar da unutulmadı. Özellikle çocukların ilgisini çeken çocuk parkları ve oyun alanlarından, her yaştan vatandaşın uğrak noktası olacak kütüphaneye kadar birçok farklı bölümün olduğu yaşam kentinde sağlık ünitesinden, halı sahaya, eğitim odalarından mescide kadar da çeşitli sosyal alanlar yer alıyor. Kent de ayrıca minik dostların beslenmeleri için kedi ve köpek besleme noktaları da konulmuş durumda. Ayrıca alanda vatandaşların, Türk ve dünya sinemasının birbirinden güzel filmlerini izleyecekleri, hep birlikte keyifli bir an yaşayacakları bir de açık hava sineması kuruldu.

“KISA SÜREDE YAPILDI, HER ŞEY DÖRT DÖRTLÜK, ÇOK GÜZEL OLMUŞ”

Anahtarlarını alarak evlerine yerleşen vatandaşlar da duydukları memnuniyeti ifade ederek Başkan Yalçın’a teşekkürlerini iletti. Rauf Genç isimli bir depremzede vatandaş, “Kısa bir süre içinde burayı yaparak bizi buraya yerleştirdikleri için çok teşekkür ediyoruz Talas Belediyesine. Burası bir yuva sıcaklığında ve her şey dört dörtlük. Çok güzel olmuş.” dedi.

Sevgi Özdemir isimli bir diğer vatandaş da “Çok şükür bir evimiz oldu.” Sözleriyle mutluluğunu paylaşarak Başkan Yalçın’a teşekkür etti.

Yurdagül Bozkurt isimli bir diğer vatandaş da “Başımızı sokacak bir yerimiz oldu, çok güzel olmuş, Allah razı olsun.” ifadeleriyle memnuiyetini dile getirdi.

Programın ardından Başkan Yalçın ve beraberindeki Talas Belediye Meclis Üyeleri daha önceden açılışı yapılan ticaret alanı ve konteyner kent alanını dolaştı.