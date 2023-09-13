Kayseri'nin Talas Belediyesi’nin örnek uygulaması Engelli Araçları Bakım Onarım Ünitesi yüz güldürmeye devam ediyor.

Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

2020 yılında hayata geçirilen ünitede, 3 yılda toplam 859 aracın bakım onarım ve tamiri yapıldı.

Kayseri'nin Talas Belediyesi’nin teknik şantiye alanı içerisinde yer alan Engelli Araçları Bakım Onarım Ünitesi’ne gelen talepler anında değerlendiriyor. Arızalı araçları evden alan ekipler, gerekli bakım ve tamiri yaptıktan sonra yeniden sahiplerine teslim ediyor. Ayrıca engellilere geçici süre ihtiyaçlarını karşılamaları üzere ikame araç desteği sağlanıyor.

“ARTIK YOLA ÇIKMAKTAN KORKMUYORUZ”

Daha önce ‘araçlarımız bozulursa yolda kalırız’ diye korktuklarını ifade eden engelliler, ‘Belediyemiz sağ olsun. Şimdi korkmadan yola çıkıyoruz. Bir sıkıntı ile karşılaşsak akülü aracımızın her türlü bakım ve onarımını yapıyor. Yolda kalsak gelip alıyorlar, yerine araç verip bizi yolda bırakmıyorlar” şeklinde ifade ettiği Engelli Araçları Bakım Onarım Ünitesi, yalnızca Talas’tan değil diğer ilçe ve yakın illerden de rağbet görüyor.