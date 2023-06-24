Kayseri Talas Belediyesi, Kurban Bayramı’na sayılı günler kala ilçede bayramın rahat ve huzur içinde geçmesi için çalışmalarını tamamladı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kurban Bayramı öncesi çalışmalarını hızlandıran Kayseri'nin Talas Belediyesi, başta camiler ve mezarlıklar olmak üzere ilçe genelindeki genel temizlik ve çevre düzenlemesi hazırlıklarını yaptı.

Bayram öncesi ilk olarak camilerde geniş kapsamlı bir çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalarla camiler genel temizliğin yanında, virüslere karşı ilaçlandı, halılar yıkandı, kitaplıklardan mihraplara kadar her alan detaylı şekilde temizlendi. Bayram namazına hazırlanan camilere ayrıca güzel kokular sıkıldı.

MEZARLIKLAR ZİYARETE HAZIR

Öte yandan ilçe genelindeki mezarlıklarda kuruyan otlar kesilip yerlerdeki dallar toplanırken, mezarlık içlerinde genel bakım çalışmaları tamamlanarak bayram ziyaretine hazırlandı.

YOLLAR YIKANDI

İlçe genelinde süpürme ve yıkama araçlarının yanı sıra çok sayıda ekipman ve personelle yürütülen çalışmalarda ise, birçok noktada detaylı temizlik yapılarak ilçe bayrama hazır hale getirildi.

Çalışmalar kapsamında cadde ve sokaklar özel temizlik malzemeleri kullanılarak yıkanırken kaldırımlar başta olmak üzere yabani otların yoğun olduğu yerler ilaçlanarak otlardan arındırıldı. Ayrıca fırtına ve rüzgârdan kalan kurumuş otlar, kuru ağaç dalları ve hafriyatlar da taşınarak görüntü kirliliği ortadan kaldırıldı.

Bunların yanı sıra, basınçlı yıkama ve mini yol süpürme aracıyla dar ve küçük yerlerin yanında yol üzerindeki girintili bölgeler de temizlenerek özenli bir temizlik işlemi gerçekleştirildi.

ZABITA TEYAKKUZDA

Ayrıca zabıta ekipleri de vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmesi için vardiya halinde çalışma programladı. Talaslı vatandaşlar ihtiyaç halinde 0352 437 00 55 numaralı telefonla istek ve şikâyetlerini bildirebilir.

KURBAN KESİM ALANLARI

Öte yandan her birinde veteriner hekimin bulunduğu kurban kesim alanları belli oldu. Buna göre Mevlana Mahallesi Salı Pazarı, Yenidoğan Mahallesi Perşembe Pazarı, Cemil Baba Mezarlığı arkası Sosyete Pazarı ile Reşadiye Kurban Kesim Yerinde vatandaşlar kurbanlarını kesebilecek. Bunların dışındaki yerlerde kurban kesimine izin verilmeyecek.

Arife günü salı pazarı ve sosyete pazarında pazar kurulması nedeniyle bu iki alan saat 20.00’den sonra kullanılabilecek.