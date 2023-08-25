Kayseri Talas Belediyesi’nin kırsal mahallelere yönelik yürüttüğü sosyal tesis atağı tüm hızıyla devam ediyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Daha önce birçok mahalleye sosyal tesis kazandıran Kayseri'ninTalas Belediyesi’nin Kuruköprü’de yapımını gerçekleştirdiği çok amaçlı sosyal tesiste sona gelindi.

360 metrekare kapalı, 250 metrekare açık alana sahip toplam 610 metrekarelik çok amaçlı sosyal tesis, mahallede düzenlenecek her türlü sosyal kültürel etkinliğe ev sahipliği yapabilecek.

ÇOK YÖNLÜ TESİSTE NELER VAR?

Diğer sosyal tesislerde olduğu gibi burası da bünyesinde barındırdığı birçok imkanla birden fazla ihtiyacı karşılamak üzere tasarlanmış. 2 katlı olarak yapılan ve içerisinde muhtarlık binasından kafeteryaya, kurs merkezinden toplantı salonuna kadar çeşitli bölümlerin bulunduğu tesiste bir de 52 metrekarelik teras yer alıyor.