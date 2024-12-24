İstiklal Marşı şairi merhum Mehmet Akif Ersoy, vefatının 88. yılında Kayseri Talas Belediyesi ve Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) işbirliğiyle düzenlenecek programda anılacak.

KAYSERİ (İGFA) - “Mehmet Akif’e Vefa” adıyla bugün gerçekleşecek programda KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın yanı sıra KAYÜ’den Doç. Dr. Saniye Köker konuşmacı olarak katılacak.

27 Aralık 1936 tarihinde aramızdan ayrılan Mehmet Akif’in hayatının anlatılacağı anma programında ayrıca milli şairin şiirleri seslendirilecek.

Bugün saat 14.00’te KAYÜ Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki program Talas Belediyesi’nin daha önceki bütün programlarında olduğu gibi yine ücretsiz olarak takip edilebilecek.