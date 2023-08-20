Kayseri'nin Talas Belediyesi tarafından Türkiye’de projesi ilk kez ulusal yarışmayla belirlenen millet bahçesi olma özelliğini taşıyan Talas Millet Bahçesi’ne ilk harç kondu.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

100 bin metrekarelik alana yapılacak olan Millet Bahçesi'nin temel atma töreni Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin katılımı ile gerçekleşti.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda Kayseri'nin Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin yanı sıra Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekilleri ile il ve ilçe protokolü de yer aldı.

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Programın açış konuşmasını yapmak üzere kürsüye gelen ve sözlerine Talas’ta hayata geçirdikleri yeşil alan barındıran projelerden söz ederek başlayan Başkan Mustafa Yalçın, “Talas özelinde geçen hafta 22 bin metrekarelik bir kent meydanı ve 20 bin metrekaresi park bahçe olan bir mekan açtık. Çok kısa bir süre önce Zincidere Göleti Piknik Alanı yine önemli bir eser oldu. Artık bir öykü oluşuyor.” ifadelerini kullandı.

Millet bahçesinin proje aşamasından ve bahçe içerisinde yer alacak imkanlardan bahseden Başkan Yalçın şunları söyledi: “Burası 300 bin metrekareden oluşan İl Jandarma Komutanlığı’na ait bir mekan. 100 bin metrekaresine talip olduk, millet bahçesi yapacağız dedik. Onay verdiler. Sonradan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’mıza ulaştık ve sağ olsun bakanımız hem kredi desteğinde bulundu bize hem de buranın Talas Belediyesi’ne tahsisini gerçekleştirdi. Kendilerine teşekkür ediyorum. Proje çizilme noktasında da Türkiye genelinde ulusal bir proje yarışması açtık. Burada İstanbul’dan bir firma 14 firma arasından birinci oldu. Altyapı ve üst yapı gibi çok farklı detay projelerden sonra biz en sonunda bu işi gerçekleştirmek üzere ihalemizi yaptık. 3 ay sonra Allah nasip ederse burası iyice şekillenecek. Buranın içerisinde oyun alanlarından tutun dinlenme alanlarına kadar AMFİ tiyatrolardan kültür binasına kadar, aynı zamanda büyük bir kütüphaneyi barındıran bir yapı var. Türkiye genelindeki bir fikir yarışmasında birinci olan bir proje olunca çok önemli bir kazanım sağlamış olduk.”

MİLLETVEKİLİ BÖHÜRLER VE BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ’TAN BAŞKAN YALÇIN’A TEŞEKKÜR

Daha sonra kürsüye gelen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Başkan Yalçın’a teşekkür eden Başkan Büyükkılıç, “Bu güzel çalışmada bulunmak bizleri keyiflendirdi. Değerli başkanımıza ve kıymetli ekibine huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Talasımıza ne yapsak az diye de buradan ifade etmek istiyorum. Emeği geçenleri bir kez daha tebrik ediyor, teşekkür ediyorum. Tabi bu çalışmalarda bize her zaman desteklerini esirgemeyen Çevre ve Şehircilik Bakanımıza, özelde de şehrimizin her projesinde yanımızda olan Mehmet Özhaseki Bakanımıza teşekkür ediyorum.” dedi.

Büyükkılıç’tan sonra kürsüye gelerek konuşma gerçekleştiren AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler de, yaptığı konuşmasında “Ben bu projenin temel atma töreninde bulunmaktan büyük onur duyuyorum, Talas Belediye Başkanımıza şükranlarımızı arz ediyorum. Milletle devletin el ele birlikte ortaya çıkarttığı ama kültürünü ve tarihini hiç unutmadığı bir mekan olarak millet bahçemizin hayırlı olmasını temenni ediyorum.”

ÖZHASEKİ: “TALASLILAR BAŞKAN YALÇIN’I SEVİYOR”

Son olarak konuşmasını gerçekleştiren Bakan Özhaseki, Kayseri’deki uyuma dikkat çekerek sözlerine başladı. “Şanslı bir dönemdeyiz ifadelerini kullanan Bakan Özhaseki, “Çok şükür Memduh Başkanın liderliğinde 16 belediye burada kol kola girdiler, Kayseri’ye hizmet ediyorlar, biz de onlara ne lazımsa geriden yardım ediyoruz destek oluyoruz. Bu arada şanslı bir dönemdeyiz.” diye konuştu. Başkan Yalçın’a teşekkür ederek konuşmasını bitiren Bakan Özhaseki, “Allah razı olsun Mustafa Başkanımıza da teşekkür ediyoruz. Biz Mustafa Bey ile 20 seneden fazla çalıştık. Talas’a da şimdi renk katıyor, hava getirdi, gayret ediyor. İnsanlar da çok seviyor. Allah razı olsun kendisinden. Bu vesileyle ben bir kez daha teşekkür ediyorum ayaklarınıza sağlık. Günümüzü bugün hayırla başlattık hayırla bitiriyoruz” dedi.