Kayseri'nin Talas Belediyesi teknolojik kurslarına yenisini ekliyor. Bu kapsamda ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik teknoloji takımları kuruluyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Teknofest, robot yarışma ekipleri, oyun tasarım ekipleri ve yazılım ekiplerinin oluşturacağı takımlar için başvurular başladı.

Kayseri'nin Talas Belediyesi İnovasyon Merkezi’nde adaylar arasında yapılacak teorik ve pratik sınavlar sonunda kazanlardan oluşturulacak ekipler, Talas’ı teknoloji alanındaki ulusal e uluslararası organizasyonlarda temsil edecek.

Takımların oluşturulmasının ardından eğitim sürecinden geçecek ekipler, özellikle teknoloji ve tasarım konularında bu sahada 'ben de varım' diyecek.

Başvurular, paylaşılan karekod üzerinden gerçekleştirilecek.