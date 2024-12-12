Talas Belediyesi’nin kültür, sanat ve edebiyata gönül verenlerle yazarları buluşturduğu Yazar Okulu Seminerleri programı bu hafta da sürüyor. Seminerlerin ikincisinde yazar Ahmet Sıvacı, yarın gençlerle bir araya gelecek.

KAYSERİ (İGFA) - Eğitim ve edebiyat dünyasına sağladığı katkılarda dikkat çeken Kayseri Talas Belediyesi’nin başlattığı yepyeni bir program olan Yazar Okulu Seminerleri programı tüm hızıyla devam ediyor.

Talas Belediyesi ve Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi işbirliğiyle 7/24 Kütüphane ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen Yazar Okulu Seminerleri programının ikinci haftadaki konuğu yazar Ahmet Sıvacı olacak.

7/24 Kütüphane ve Kültür Merkezi’nde yarın saat 14.00’te başlayacak programda hikaye dalında bilgiler aktarılacak.

İlk programda eğitimci yazar Mustafa Balaban’ın deneme ve köşe yazısı konularındaki bilgi ve birikimlerini gençlerle paylaştığı program yoğun ilgi görmüştü.

Aralık ve ocak ayı boyunca yapılacak Yazar Okulu Seminerleri, Talas Belediyesi’nin diğer tüm programlarında olduğu gibi ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Programlarla ilgili 0352 222 0724 numaralı telefondan detaylı bilgi alınabilir.