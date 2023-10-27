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Kayseri Talas Belediyesi ve Hayırsever Ahmet Gönen iş birliği ile yapılan Emine Gönen Ortaokulu, açılış için gün sayıyor. Temeli 2 yıl önce 29 Ekim 2021’de görkemli bir programla atılan okul, cumhuriyetin 100. Yılında eğitim öğretim hayatına başlıyor.

Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Mevlana Mahallesi Hulusi Akar Bulvarı üzerinde bulunan okul, yarın saat 11.30’da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin de katılacağı törenle açılacak.

NELER VAR?

Eğitim öğretime yönelik birçok ihtiyaca cevap verecek olan okul, çok yönlü yapısıyla dikkat çekiyor.

Toplamda 2 bin 600 metrekare alana sahip Emine Gönen Ortaokulu’nda 24 dersliğin yanı sıra bilgisayar, müzik ve fen laboratuvarları, görsel sanatlar atölyesi, teknoloji tasarım sınıfı, çok amaçlı salon ve yemekhane bulunuyor.