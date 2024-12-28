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Program, Kaymakam Dönmez tarafından verilen plaket ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

İzleyenlerin büyük beğenisini toplayan müzikli tiyatro gösterisinin ardından konuşan Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez, Mehmet Akif’i rahmetle andığını belirterek, “Muhteşem bir organizasyon izledik. Son yıllarda gördüğüm en güzel anma programlarından birisi. Talas Belediyemize teşekkür ediyorum. Okulumuz müdürüne, öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum.” dedi.

“SON YILLARDAKİ EN GÜZEL ANMA PROGRAMI”

İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

Açılış konuşmalarının ardından devam eden programda öğrencilerin Mehmet Akif Ersoy’un hayatından pasajların yer aldığı tiyatro gösterisi gerçekleştirildi. Programda ayrıca okul öğrencilerinden oluşan koro Akif’in bestelenen şiirlerini seslendirdi.

KAYSERİ (İGFA) - Fatma Kemal Timuçin Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleşen program saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı ve Kur’an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

İstiklal Marşı şairi merhum Mehmet Akif Ersoy, vefatının 88. yılında Kayseri Talas Belediyesi ve Talas Kaymakamlığı işbirliğiyle düzenlenen Fatma-Kemal Timuçin Anadolu Lisesi öğrencilerinin sergilediği müzikli tiyatro gösterisiyle anıldı.

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