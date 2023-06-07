Talas Belediye Meclisi, haziran ayı gündeminde bulunan 14 maddeyi karara bağladı. Seçimlerin ardından yapılan ilk mecliste konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, yatırımlarla ilgili de bir müjde vererek Talas Millet Bahçesi’nde temelinin bu yaz atılacağını söyledi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri'nin Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın başkanlığında gerçekleşen toplantıda çeşitli komisyon raporlarıyla, Plan ve Proje Müdürlüğü ile Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait çeşitli konuları içeren gündem maddeleri karara bağlandı.

Toplantının açılışında konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, sözlerine 14 Mayıs ve 28 Mayıs’ta yapılan milletvekilliği ile cumhurbaşkanlığı seçimlerinin vatan ve millet için hayırlı olmasını dileyerek başladı.

“SEÇİM BİTTİ ŞİMDİ İŞİMİZE BAKMA ZAMANI”

Başkan Yalçın, “Bu mecliste gurubu bulunan bütün partilerimizin TBMM’de de milletvekilleri oldu. Bu da bizim için anlamlı. Ülkenin bölünmez bütünlüğü konusunda hepimizin kaygısı aynı, hassasiyeti aynı. Demokrasinin olmazsa olmazı en önemli unsuru seçimler. Şimdi artık işimize bakma zamanı. Sonuçlar hayırlı olsun. Şehrimizin de belediyecilikte duayeni Mehmet Özhaseki’nin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olmasının şehrimize çok faydası olacaktır. Hayırlı olsun. Allah devlete zeval vermesin.” dedi.

TALAS MİLLET BAHÇESİNDE TEMEL BU YAZ

Talas Belediyesinin önemli yatırım ve hizmetlerinden de bahseden Başkan Yalçın, Mevlana Mahallesinde yapımı süren Talas Millet Bahçesiyle ilgili bilgiler aktararak, “Talas Millet Bahçesi olarak planladığımız yerde 3 ihale yaptık. Altyapı, peyzaj ve sosyal alanları ihale ettik. Üçünün de temel atması aynı anda başlasın ve bu yazı iyi değerlendirelim dedik. Bu yaz inşallah temel atma töreni gerçekleştireceğiz.” ifadelerini kullandı.

Meclis toplantısı 3 Temmuz Pazartesi günü yeniden bir araya gelmek üzere sona erdi.

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