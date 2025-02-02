Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın prestijli projeleri arasında yer alan kentin muhtelif bölgelerinde hayata geçirilen sosyal yaşam merkezlerinden biri olan Talas Mevlana Sosyal Yaşam Merkezi’nde online kayıtlar başladı.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Talas ilçesi Mevlana Mahallesi'ne hitap edecek ve mahalle sakinleri ile bölgeye canlılık katacak olan toplam 5 bin metrekare inşaat alanına yapılan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Talas Mevlana Sosyal Yaşam Merkezi’nde, kadın stüdyo salonu, erkek fitness salonu, kadın ve erkek havuz, sauna ve buhar odası ile diyetisyen hizmetleri verilecek.

Vatandaşlar, 3 aylık ful paket, 6 aylık ful paket, Vip Gündüz ve Vip paket seçenekleri ile hizmet sunacak Talas Mevlana Sosyal Yaşam Merkezi kayıtları hakkında 0 (532) 389 10 38 numaralı telefon ile detaylı bilgi alınabilecek ve kayıt için sporaskayseri.com.tradresi ziyaret edebilecek.

İşlemlerin tamamlanabilmesi için Online Satın Alma işlemi öncesi üye sayfasında yer alan bilgilerin eksiksiz doldurularak cep telefonu ve mail doğrulaması yapılmış olması gerekirken, tesis hizmete başladığında üyelere SMS yoluyla bilgilendirme yapılacak.