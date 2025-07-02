Kayseri Talas Belediyespor, altyapıdaki istikrarlı yükselişini Türkiye şampiyonluklarıyla taçlandırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl U14 kategorisinde Türkiye Şampiyonu olan takım, bu yıl U15 kategorisinde de aynı başarıyı göstererek üst üste ikinci kez Türkiye Şampiyonu oldu.

KAYSERİ (İGFA) - Zonguldak’ta oynanan U15 Türkiye Şampiyonası final maçında Samsun Kadıköyspor’u 4-2’lik skorla mağlup eden Talas Belediyespor, şampiyonluk kupasıyla ilçeye döndü. Büyük zaferin ardından Talas Belediyesi önünde adeta bir bayram havası yaşandı. Sporcular ve teknik heyet, aileleri, belediye personeli ve ilçe sakinlerinin katılımıyla, meşaleler eşliğinde coşkulu bir şekilde karşılandı.

“SPORCU FABRİKAMIZIN MEVYELERİ”

Bu anlamlı başarıyı değerlendiren Talas Belediye Başkanı ve Talas Belediyespor Onursal Başkanı Mustafa Yalçın, şu ifadeleri kullandı:

“Geçtiğimiz yıl U14, bu yıl U15 Türkiye Şampiyonu oldular. Aynı oyuncu grubunun iki yıl üst üste zirvede yer alması, sistemli çalışmanın ve altyapıya verdiğimiz önemin en güzel göstergesidir. Talas’ta kurduğumuz ‘Sporcu Fabrikası’ modeliyle çocuklarımızı yalnızca sporcu değil, aynı zamanda karakter sahibi bireyler olarak da yetiştiriyoruz. Bunun sonucu olarak büyük takımlardan oyuncularımıza teklifler almaya başladık. Birkaç yıl içinde ülkemizde ve hatta dünyanın önemli takımlarında bizim oyuncularımızın futbol oynayacağına şüphem yok. İnşallah profesyonel liglere oyuncu transferi noktasında çalışmalarımıza devam edeceğiz. Tüm teknik heyetimizi, sporcularımızı ve ailelerini yürekten kutluyorum. Gözlerinden ve gönüllerinden öpüyorum.”

BAŞKAN YALÇIN’A TEŞEKKÜR

Talas Belediyespor Kulüp Başkanı Yunus İloğlu da, Başkan Yalçın’ın spora ve sporcuya verdiği desteklerden bahsederek, “Geçen yılın U14 şampiyonu bu yılın U15 şampiyonu oldu. 2019 yılından bu yana bu üçüncü Türkiye şampiyonluğumuz. Şu anda U17 takımımız da ilk 24’te yer aldı. Nasip olursa onlardan da Türkiye şampiyonluğu bekliyoruz. Gençlerimize geldiğiniz günden beri hep destek verdiniz veriyorsunuz. Teşekkür ediyoruz.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Yalçın ve oyuncular kupayı kaldırırken, sporcular adına teknik heyete çiçekler verildi.

Talas Belediyespor, 3’ü Türkiye Şampiyonluğu olmak üzere il ve bölge düzeyinde toplam 22 birincilik elde ederek başarının tesadüf olmadığını bir kez daha ispatladı.