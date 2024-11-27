Kayseri Talas Belediyesi tarafından üç yıl önce yapılan düzenlemeyle kayak pisti haline getirilen alan, kar yağışıyla birlikte yine vatandaşların akınına uğradı. Yağan kar ve soğuk havaya rağmen kızağını, tepsisini, leğenini ve poşetini alan mahalle sakinleri kayak alanında doyasıya eğlendi.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri’de etkili olan soğuk ve kar yağışlı hava, Talas sakinlerinin eğlencesi oldu. Ellerine aldıkları kızak, tepsi, karton gibi malzemelerle Mevlana Mahallesindeki yokuşa gelen genç yaşlı vatandaşlar, karın keyfini çıkardı.

Her yaştan insanın akın ettiği alanda, eline geçirdikleri tüm malzemelerle tepeden aşağıya kayan çocuklarla birlikte büyükler de eğlencenin keyfini çıkardı.

Kızakları ile alana gelerek karın keyfini çıkaran vatandaşlar eğlenceli bir ortam olduğunu ifade ederek Talas Belediyesi’ne teşekkür etti.

BAŞKAN YALÇIN’A TEŞEKKÜR

Alanı ‘Küçük Erciyes’ olarak isimlendiren bir vatandaş, çok mutlu olduklarını belirterek ‘Her zaman Erciyes’e çıkma şansınız olmuyor. Burası evimize çok yakın. Burayı çocuklar çok seviyor. Güzelce eğleniyorlar. Sayın Talas Belediye Başkanımız Mustafa Yalçın’a hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

“OKULLAR BİR GÜN DAHA TATİL OLSA”

Arkadaşlarıyla eğlenmeye gelen çocuklar da “Kızakla kayıyoruz. Çok eğeleniyoruz. Çok mutluyuz. Başkanımız keşke okulları bir gün daha tatil yapsanız.” diye konuştu.