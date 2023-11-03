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Talas Belediyesi tarafından üç yıl önce hizmete sunulan Kültür Merkezi ve 7/24 Kütüphane’ye açıldığı günden bu yana ilgi artarak devam ediyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramına armağan olarak üç yıl önce hizmete giren kütüphaneden şimdiye kadar 515 bin kişi faydalandı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Talas girişi Atatürk Bulvarı üzerinde ve yurtlar bölgesinde bulunan 7/24 Kütüphane, hizmet vermeye başladığı günden bu yana öğrencilerin ve araştırmacıların en sık kullandıkları okuma, araştırma ve çalışma merkezi olmayı sürdürüyor. 31 Ekim 2020 tarihinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ve Kayseri protokolünün de katıldığı görkemli bir törenle hizmete giren kütüphaneden bugüne kadar 515 bin kişi yararlandı.

KÜTÜPHANEDE YOK YOK

24 saat hizmet verdiği için ‘uyumayan kütüphane’ olarak da anılan merkezde, kitap kafe, görme engelliler için sesli kütüphane, işitme engelliler için sessiz kütüphane, çocuk bölümü, yabancı dil kursları verilen derslikler, konferans salonu ve fuaye alanı bulunurken, ayrıca öğrencilerin yeme içmeden yararlanacağı kafe hizmeti de yer alıyor. İlkokul, ortaokul, lise, üniversite ve yüksel lisans ile doktora öğrencilerinin de yararlandığı kütüphanede ayrıca araştırmacılar için de ayrı bir bölüm bulunuyor.

31 bin 650 kayıtlı kitabın yer aldığı kütüphanede ayrıca 7 bin süreli yayın kitapseverlere hizmet veriyor.

AYLIK KİTAP SOHBETLERİ

Bunların yanı sıra Talas Kültür Merkezi ve 7/24 Kütüphane’de Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın katılımıyla her ayın ilk çarşamba günü kitap sohbetleri gerçekleştirilerek gençlerin kitaplara olan sevgisi artırılıyor ve yeni ufuklar çiziliyor. Diğer yandan resim ve fotoğraf sergileriyle birlikte kütüphane özel günlerde okullara da kapılarını açıp çok yönlü olarak hizmet veriyor.