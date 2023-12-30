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Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Talas Belediyesi tarafından 9 Ocak 2024’te açılması planlanan Çanakkale’den Cumhuriyete 100. Yıl Sergisi’ni inceledi.

Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Şanlı tarihimizin bir dönemine ışık tutan orijinal eserleri gören Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a ve eserleri temin eden tarihçi Ahmet Nedim Kilci’ye teşekkür etti.

Vali Çiçek, Kiçiköy Mahallesi’nde Osmanlı Kültür Sokağı olarak bilinen Ali Saip Paşa Caddesi’ndeki Talas Belediyesi’ne ait konakta hazırlık çalışmaları son aşamaya gelen Çanakkale’den Cumhuriyete 100. Yıl Sergisi’nde incelemelerde bulundu.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez’in yanı sıra Vali Yardımcıları Abdullah Kalkan ve Ömer Tekeş’in de eşlik ettiği incelemede Erciyes Üniversitesi Öğretim Görevlisi Ahmet Nedim Kilci, Vali Çiçek’e sergideki eserler hakkında bilgiler verdi.

SERGİDE YOK YOK

İçerisinde bir döneme ışık tutan tarihi kitaplardan, Osmanlı ve düşman askerlerinin kullandıkları alet, silah ve lojistik eşyalara kadar binlerce objenin yer aldığı sergiye hayranlığını ifade eden Vali Çiçek, eserlerin temini için Ahmet Nedim Kilci’ye, eserlerin muhafaza edileceği tarihi konak için Başkan Yalçın’a teşekkür etti.

9 OCAK’TA ZİYARETE AÇILACAK

Çanakkale’den Cumhuriyete 100. Yıl Sergisi, Çanakkale Kara Zaferinin yıl dönümü olan 9 Ocak 2024’te ziyarete açılacak.