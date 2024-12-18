Kayseri Talas Belediyesi ve Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Türk Halk Müziği Toplulukları tarafından Atatürk’ün Kayseri’ye gelişinin 105. yılı münasebetiyle düzenlenecek ortak konsere sayılı saatler kaldı.

KAYSERİ (İGFA) - Atatürk’ün sevdiği şarkılar başta olmak üzere yurdun dört bir yanından ezgilerin seslendirileceği konser, bugün saat 20.00’de KAYÜ Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Program Talas Belediyesi’nin tüm diğer kültür sanat programlarında olduğu gibi yine ücretsiz olarak takip edilebilecek.