Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Talas Belediyesi ve Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu işbirliğiyle düzenlenen Atlı Okçuluk İkinci Eleme Yarışlarında dereceye giren sporculara ödüllerini verdi.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Talas'ın Akçakaya Mahallesindeki belediyeye ait Model Uçak Pistinde hafta sonu gerçekleştirilen atlı okçuluk hedef ve kabak vurma yarışmaları büyük heyecana sahne oldu. Yediden yetmişe her yaştan sporseverin yoğun ilgi gösterdiği müsabakalarda sporcular atlarıyla ter döktü.

Yarışmanın sonunda düzenlenen törende konuşan Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu Kayseri İl Temsilcisi Hazar Akçeken, “Bize böyle bir imkanı sağladıkları için Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a teşekkür ediyorum. Atlı okçulukta Kayseri’de daha nice yarışmalarda buluşmak üzere.” dedi.

“TALAS’TA HİÇ KİMSE HOBİSİZ KALMASIN”

Daha sonra kürsüye gelen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da sözlerine bugünlerde Türk büyükleriyle ilgili kitaplar okuduğunu belirterek şunları söyledi: “Selçuklu hükümdarlarından Alaaddin Keykubat ve eşi Hunat Hatun ile ilgili kitaplar okuyorum. Her ikisi de iyi birer at binicisi. O dönemde fetihlerde atın yeri ayrı. 8 yüzyıl sonra bize bu bilgiyi bizzat göstererek aktaran kardeşlerimin kıymetini daha çok anlıyorum. Kayseri’de belediyeler olarak sadece yol, su, asfalt ve kaldırım gibi hizmetleri yapmakla kalmıyoruz. Artık kültür ve sanat bu işin bir parçası oldu. Ben Talas’ta hiç kimse hobisiz kalmasın diye söylemiştim. Mutlaka herkesin bir hobisi olsun” diye konuştu.

Konuşmaların ardından dereceye giren sporculara madalyaları verildi. Yarışmada gençler kategorisinde İbrahim Efe Gökçe birinci, Muhammet Emin Kılıç ikinci, Arda Güler üçüncü olurken, erkeklerde Yunus Gür birinci, Ali Pınar ikinci, Nazmi Uslu üçüncülüğü elde etti.

Kadınlarda ise birinciliği Banu Sencer, ikinciliği Hayriye Demirtaş, üçüncülüğü Vildan İsmet Yöndemli kazanırken, yıldızlarda Burak Akpınar birinci, Berra Hazal Öztürk ikinci oldu.