Kayseri Talas Belediyesi, çocukların hem bireysel yeteneklerini geliştirmesi hem de yaz tatilini verimli geçirmesi amacıyla etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Bu amaçla Mehmet Karamercan Kütüphanesi’nde 3-6 yaş arası çocuklara yönelik olarak kurulan çocuk atölyeleri 24 Temmuz’da aktivitelerine başlayacak.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, kütüphaneleri fonksiyonel şekilde kullanmaya devam ettiklerine işaret ederek, “Çocuklarımızın yaz tatilini eğlenceli ve verimli şekilde geçirmesi için çalışmalarımız sürüyor. Bir yandan açtığımız yaz spor okullarında 6 branşta kurs veriyoruz bir yandan da kütüphanelerimizde çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Bu kapsamda Mehmet Karamercan Kütüphanesi’nde kurduğumuz çocuk atölyelerinde 3-6 yaş arasındaki yavrularımızı hem bilgilendirip eğlendireceğiz hem de becerilerini geliştireceğiz. Tüm çocuklarımızı bekliyoruz” dedi.

Her hafta çarşamba günleri 15.00 ve 17.00’de iki seans halinde düzenlenecek çocuk atölyelerinde el becerisi, çocuk şarkıları, geleneksel çocuk oyunları, dikkat ve zeka oyunları, masal dinleme, anlatma ve yorumlama gibi aktiviteler düzenlenecek.