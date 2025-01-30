Kayseri Talas Belediyesi’nin yarıyıl tatiline giren çocukların keyifli bir zaman dilimi geçirmeleri için hazırladığı “Maharetli Ayı Avcıya Karşı” tiyatro oyunu büyük beğeni topladı.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Talas'ta ilki geçen hafta Küçük Prens tiyatrosuyla başlayan çocuklara yönelik sömestir hediyesinin ikincisi olan Maharetli Ayı Avcıya Karşı müzikli ve danslı tiyatro oyunu da yine izleyici rekoru kırdı.

Çocuklar, yarıyıl tatilinde dinlenmek ve eğlenmek için Kayseri Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’ne akın etti.

Evlatlarıyla birlikte salonu dolduran ebeveynler de müzikli dans gösterimine yerlerinden eşlik etti.

Küçüklerin de eğlence dolu saatler yaşadığı programın sonunda sahne, oyuncularla çocukların buluşarak dans ettiği alana dönüştü.