Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından şehirde deprem farkındalığının artırılması amacıyla deprem standı kuruldu.
KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Forum AVM önündeki kurulan standla deprem anında alınması gereken önlemlerin yanı sıra Talas’ın parklarında konuşlandırılan deprem konteynerleri içerisinde hayati önem taşıyan malzemelerin bilgilendirilmesi yapılıyor.
6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde kurulan standa vatandaşlar da yoğun ilgi gösteriyor.
Standı inceleyen vatandaşlar depreme karşı duyarlığı artıran Talas Belediyesi’ne teşekkür etti.
Kaynak: igf