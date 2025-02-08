Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından şehirde deprem farkındalığının artırılması amacıyla deprem standı kuruldu.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Forum AVM önündeki kurulan standla deprem anında alınması gereken önlemlerin yanı sıra Talas’ın parklarında konuşlandırılan deprem konteynerleri içerisinde hayati önem taşıyan malzemelerin bilgilendirilmesi yapılıyor.

Ankara AKOM görevinin başında Ankara AKOM görevinin başında

6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde kurulan standa vatandaşlar da yoğun ilgi gösteriyor.

Standı inceleyen vatandaşlar depreme karşı duyarlığı artıran Talas Belediyesi’ne teşekkür etti.

Kaynak: igf