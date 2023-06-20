Kayseri'nin Talas Belediyesi tarafından Babalar Günü münasebetiyle düzenlenen Uçurtma Şenliği renkli görüntülere sahne oldu. Babalar evlatlarıyla uçurtma uçururken, anneler de bu heyecana ortak oldu.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Ali Dağı 360 Yeşil Alan’da düzenlenen etkinliğe ilgi yoğundu. Babalar, anneler ve çocukların akın ettiği etkinlikte Kayseri'nin Talas Belediyesi tarafından ücretsiz dağıtılan uçurtmalar gökyüzünde rengarenk görüntülere sahne oldu. Uçurtmaları babalarıyla birlikte gökyüzüne salan çocukların keyfine diyecek yoktu.

Okulların tatile girmesiyle aileler, hem güzel havanın hem de farklı bir etkinliğe katılmanın keyfini çıkarttı.

Etkinlikle ilgili görüşlerini aktaran babalardan Serkan Akgün, “Memnunuz. Çok güzel, çok eğlenceli bir etkinlik. Bunun için teşekkür ediyoruz” dedi.

“MUSTAFA YALÇIN HOCAMA TEŞEKKÜR”

Kendisinin de bir öğretmen olduğunu belirten İsmail Arslan, “Gayet güzel bir etkinlik oldu. Çok memnunuz. Babalar gününe denk getirilmesi bizi ayrıca memnun etti. Eşimle, çocuğumla geldim. Güzel bir şekilde eğleniyoruz. Hava da güzel. Mustafa Yalçın hocama bu etkinlik için çok teşekkür ederim. Kendisi öğretmen kökenli bir belediye başkanı. Kendisi biz öğretmenlerle ilgili etkinliklere de duyarlı. Bu tür etkinlikleri kendisi sıklıkla yapıyor. Kendisine ayrıca teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Selçuk Yüksel isimli baba da şenliğin okulların tatile girmesiyle çocuklarla birlikte anlamlı olduğunu belirterek, “Çocuklar eğleniyor, biz eğleniyoruz. Talas Belediyesine teşekkür ediyoruz.” diye konuştu.

Babalar gününde böyle bir etkinliğe katılmaktan dolayı mutlu olduğunu kaydeden Kamil Türkmen ise “Evlatlarımızı aldık geldik. Uçurtmalarımızı uçuruyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz.” şeklinde konuştu.

“MUHTEŞEM BİR ETKİNLİK”

Elvan Yakışıklı adlı baba da, muhteşem bir etkinlik olduğunu anlatarak, “Herkes bir arada. Neredeyse Kayseri burada. Uçurtmaları uçuruyoruz. Hava da güzel. Daha ne isteriz ki?” şeklinde görüşlerini paylaştı.

Ömer Tambay ise, “Çocuklar ve babalar için çok güzel bir etkinlik. Pazar günü ve boş zaman olması açısından bizim için güzeldi. Güzel bir zaman geçirdik. Harikaydı.” değerlendirmesinde bulundu.

Babalarıyla uçurtma keyfini yaşayan çocuklar da mutlu ve sevinçli bir gün geçirdiklerini söyledi.