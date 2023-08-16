Kayseri'nin Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın 2022 yılı başında hayata geçirdiği Esnaf Buluşmaları yeniden başladı.

Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri'nin Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 6 Şubat’ta meydana gelen deprem nedeniyle bir süre ara verilen Esnaf Buluşmalarında bu kez Mevlana Mahallesinde faaliyet gösteren kasaplar ve şarküteri işletmecileri ile bir araya geldi.

Geçtiğimiz günlerde hizmete giren Mevlana Mahalle Meydanı’ndaki Genç Ofis’te gerçekleşen programda katılımcıların istek ve taleplerini dinleyen Başkan Yalçın, bu tür görüşmelerde yönetime katkı sağlayacak görüş ve öneriler geldiğine dikkat çekti.

“YÖNETİME KATILIM AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR PROGRAM”

Bu tür programların yönetime katılma açısından büyük önem taşıdığına vurgu yapan Başkan Yalçın, “Daha önce farklı bölgelerde faaliyet gösteren çeşitli esnaf gruplarıyla 38 kez bir araya gelmiştik. Bu programlarda hem sohbet ettik hem de önerilerini ve taleplerini dinledik. Yönetime katılım noktasında çok güzel katkılar aldık. Deprem nedeniyle ara vermek zorunda kalmıştık. Şimdi yeniden esnaflarımızla birlikteyiz. Kayseri’nin en büyük mahallesinin 20 bin metrekarelik meydanındaki Genç Ofis’teyiz. Davetimize icabet edip katılan tüm esnaf kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum” dedi.

“SÖZ HAKKI BULDUK”

Programa katılan esnaflar da Başkan Yalçın’ın bu davetinin kendileri açısından önemli olduğuna işaret ederek, “Burada hem başkanımızla bir araya gelip hasbihal ettik hem de çevremizde gördüğümüz bazı ufak tefek aksaklıkları dile getirdik. Mahallemiz adına söz hakkı bulduk. Daveti ve yakın ilgisi için çok teşekkür ediyoruz” dedi.