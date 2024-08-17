Kayseri Talas Belediyesi, Uluslararası Balkan Kooperatifi ile birlikte Gazze'de yaşanan dramı gözler önüne seren bir sergi açıyor.KAYSERİ (İGFA) - 7 Ekim’den bu yana İsrail’in Gazze’de sürdürdüğü soykırıma dur demek ve yaşananlara dikkat çekmek amacıyla hazırlanan ve 50 eserin yer aldığı sergi, 19 Ağustos Pazartesi günü saat 15.00’te Cumhuriyet Meydanında açılacak.

3 gün sürecek serginin yoğun ilgi görmesi bekleniyor.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, herkesi Gazze’deki soykırıma dikkat çeken bu sergiye davet etti.