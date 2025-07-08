Kayseri Talas Belediyesi, ilçe genelinde yürüttüğü altyapı ve üstyapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri'nin Talas Belediyesi'ne bağlı Mevlana Mahallesi’nin önemli arterlerinden biri olan Sayer Caddesi’nde gece saatlerinde asfalt serimi gerçekleştirildi. Modern ekipmanlar ve özverili personelle yürütülen çalışmaları Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da yerinde inceledi.

Gece boyunca süren sıcak asfalt uygulamasını teknik ekiplerle birlikte takip eden Başkan Yalçın, işçilerle sohbet edip baklava ikramında bulundu.

Hizmetin en verimli ve en az trafik aksamasıyla yürütülmesi adına çalışmaların gece yapıldığını belirten Başkan Yalçın, “Vatandaşlarımızın konforlu bir ulaşım sağlaması için gece gündüz demeden sahadayız. Bizler için belediyecilik sadece gündüz mesaisiyle sınırlı değil. Hemşehrilerimizin rahatı her şeyden önemli.” dedi.

Başkan Yalçın, ekiplerin özverili çalışmasını takdirle karşıladığını ifade ederek, “Bu iş gönül işi. Sahada ter döken mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Talas’ımızda yaşam kalitesini artırmak için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

Talas Belediyesi ekiplerinin gerçekleştirdiği asfaltlama çalışmasıyla Sayer Caddesi’nde hem sürüş konforu hem de güvenli ulaşım hedefleniyor. Asfalt seriminde kullanılan modern iş makineleriyle işin hızla tamamlanması sağlanırken, çevre sakinleri de yapılan hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirdi.