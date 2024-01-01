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Kayseri Talas’ın tarihi değerlerinden Yaman Dede Konağı, önemli bir sergiye daha ev sahipliği yapmaya başladı. Tarihi konağın içerisinde Tıpkıbasım Mushaflar Kur’an-ı Kerim sergisinden sonra şimdi de tıpkıbasım Hilye-i Şeriflerden oluşan bir bölüm oluşturuldu.

Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Talas Belediyesi tarafından kurulan Hilye-i Şerif Odası aynı zamanda bir ilk olma özelliği de taşıyor. Birbirinden kıymetli hattatlara ait olan ve Türkiye’de Topkapı Sarayı başta olmak üzere birçok önemli mekânda sergilenen Hilye-i Şeriflerin tamamının bir arada görülebildiği tek adres olma özelliğini bünyesinde barından mekânda, Osmanlı dönemine ait birçok Hilye-i Şerif bulunuyor.

17. ve 21. yüzyıllarda önemli hattatların elinden çıkmış eserler arasında Emine Servet Hanım tarafından 1867 yılında yapılan Hilye-i Şerif bulunuyor. Eser, odadaki hilyeler arasında, kadın hattat tarafından yapılan tek eser olma özelliği taşıyor.

HİLYE-İ ŞERİF NEDİR?

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V)’in siması ve fiziki özelliklerinin anlatıldığı, hat sanatlarının inceliklerini de yansıtan eserlerdir.

Bazı kaynaklara göre Hilye-i Şerif, Hz. Peygamberin, ağır bir hastalık geçirdiği dönemde kızının ağlayarak “senin gül yüzünü bir daha nasıl göreceğiz” demesi üzerine Hz. Ali'ye (r.a) yazdırdığı kelimelerden oluşan tasvirlerdir.