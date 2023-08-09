Kayseri'nin Talas Belediyesi, “Rota Talas Tanıtım Etkinlikleri” kapsamında yaz Kur’an Kursu öğrencilerine yönelik tarihi Talas gezisi düzenledi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
25 Temmuz-4 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen turlarda Kayseri Talas’ın önemli tarihi noktalarından Ali Saip Paşa Caddesi ve Yaman Dede Konağı gezdirilirken belediye tarafından ilçeye kazandırılan Tıpkı Basım Mushaflar Kur’an-ı Kerim Sergisi de ziyaret edilen noktalar arasında yer aldı.

20 tur halinde düzenlenen programa 10-15 yaş arası yaklaşık bin öğrenci katıldı.

Eğitmenleriyle birlikte geziye katılan öğrenciler, programdan duydukları memnuniyeti ifade ederek Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a teşekkürlerini iletti.

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