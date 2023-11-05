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Talas Belediyesi’nin Maharetli Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile birlikte hayata geçirdiği ‘Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı’ bugün misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Talas’ın tarihi güzelliklerini barından Harman Mahallesi Meydanına her ayın 1. ve 3. Pazar günü kurulan pazar, Kasım ayının ilk pazarında da yine kendi yerinde kurulacak.

Bugün yine büyük ilgi görmesi beklenen organizasyonda birbirinden kıymetli el emeği ürünler alıcıları için stantlardaki yerini alacak.

El işi tekstil ürünlerinden ahşap ürünlerine kadar pek çok el emeği ürünü vatandaşlarla buluşturacak pazarda, ayrıca ev yemeklerinden, süs eşyalarına kadar birçok ürün satışa sunulacak.