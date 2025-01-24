2024-25 eğitim öğretim yılında temizlik çalışmalarına hız veren Kayseri Talas Belediyesi, yarıyıl tatiliyle birlikte de okullarda dezenfekte ve haşere ilaçlama çalışması yapmaya başladı.

KAYSERİ (İGFA) - Okulların lavabo ve tuvaletlerinde düzenli aralıklarla hijyen ve temizlik çalışmaları yapan Kayseri Talas Belediyesi, yarıyıl tatilini de boş geçmiyor.

İlçe genelinde yürütülen çalışmayla okullarda bir yandan dezenfekte faaliyetleri yapılırken bir yandan da haşere ile mücadele kapsamında ilaçlama gerçekleştiriliyor.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, konuyla ilgili yaptığı kısa açıklamada, “Geleceğimiz olan yavrularımızın daha sağlıklı ve temiz ortamda eğitim almalarını sağlamak amacıyla pürdikkat çalışıyoruz. Bu anlayışla, eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte okullara yaptığımız temizlik faaliyetlerine hiç ara vermeden devam ediyoruz. Yarıyıl tatiliyle birlikte yine temizlik başta olmak üzere hijyen, dezenfeksiyon ve haşere ilaçlama çalışmalarına başladık. Bütün amacımız sağlıklı nesiller, sağlıklı gelecek için” ifadelerini kullandı.